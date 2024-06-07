Хирург назвал смертельно опасные последствия татуировок

Во время нанесения татуировок есть риск заражения инфекциями, передающимися через кровь, в том числе ВИЧ, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Эксперт отметил, что в сомнительных заведениях на кончиках иглы иногда остается биоматериал предыдущего клиента.

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"В подозрительных заведениях есть риск заражения инфекциями, передающимися через кровь, например ВИЧ. Даже в дорогих салонах могут экономить на стерилизации аппаратуры, из-за чего на иглах могут остаться частички крови предыдущих клиентов или микроорганизмы, которые могут стать причиной заражения", — заявил Умнов.



Эксперт напомнил, что татуировка является раной, заживающей около двух месяцев. Хирург подчеркнул, что при несоблюдении гигиены высока вероятность нагноения поврежденного участка кожи.

Ранее ученые Лундского университета в Швеции заявили, что наличие татуировок на теле может увеличить риск развития лимфомы. Специалисты провели анализ среди 11 905 человек. Они сравнили группу пациентов с диагнозом «лимфома» и контрольную группу без этого заболевания. В итоге было выявлено, что риск развития рака у людей с татуировками выше на 21%.