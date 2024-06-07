Психолог назвал способ избавления от психологической зависимости от никотина

Курение – это не только химическая зависимость, но и психологическая. Поэтому, утверждают психологи, отказаться от курения сложно даже при сильном желании. В таких случаях на помощь придет гипноз, который поможет избавиться от психологической зависимости.

© runews24.ru

Курение вызывает химическую и психологическую зависимость. По словам психологи, никотинозависимость вызвана воздействием на организм психотропных веществ, содержащихся в табаке. Поэтому даже при нерегулярном курении сигареты вызывают стойкую зависимость, от которой часто тяжело избавиться самостоятельно.

По словам психолога Елизаветы Чесноковой, для того, чтобы курильщик смог отказаться от сигарет навсегда, ему нужна мотивация. Это может быть как попытка сэкономить деньги, которые тратятся на сигареты, желание восстановить собственное здоровье и уберечь близких от табачного дыма.

В последующем наряду с использованием специальных препаратов, которые снижают потребность организма в очередной дозе никотина, специалисты рекомендуют общение с психологами.

В качестве метода, снижающего никотиновую зависимость, специалисты часто используют гипноз. Во время сеанса психолог помогает выяснить, что же стало первопричиной никотинозависимости. В процессе выясняется, что чаще всего триггером служат сложные отношения с родителями, чаще всего с мамой.

«Курение связано с самым первым инстинктом, который появляется у человека. Это сосательный рефлекс, дающий чувство безопасности», — цитирует слова психолога радио Sputnik.



Поэтому при появлении проблем, жизненных сложностей, человек тянется за сигаретой, подсознательно пытаясь воссоздать чувство безопасности, которое испытывает младенец.

Во время сеанса курильщику напоминают, какие на самом деле ощущения он испытывает во время курения. Осознав это, он быстрее бросает пагубную привычку.

Ранее врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, как не «заработать» зависимость от еды в процессе отказа от сигарет, а онколог Андрей Нефедов рассказал, когда стоит обратиться к врачам, чтобы проверить легкие, а также указал на ранние симптомы рака легких.