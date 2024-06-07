Специалисты рассказали о многих последствиях ржавой воды для здоровья

Врачи подчеркивают, вода со ржавчиной не пригодна для употребления. Более того, ржавой водой нельзя мыться. Особенно, когда речь идет о волосах.

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Специалисты рассказали, что причин, по которой из крана льется вода с рыжим оттенком, две. Одна из них – использование для закачки водоема, богатого железом. Во втором случае ржавая вода из-под крана – заслуга старых труб.

В любом случае, воду со ржавчиной нельзя использовать. Рекомендация касается не только применения для питья и готовки, но и в бытовых целях.

По словам врача-диетолога Ксении Кузиной, при регулярном употреблении ржавой воды в организме копится железо, что может вызвать нежелательные аллергические реакции. Помимо прочего, такая вода может нарушить работу ЖКТ, нанести вред печени и почкам, щитовидной железы, усугубить течение хронических заболеваний, а в некоторых случаях – вызвать отравление.

Более того, из-за высокого содержания железа и других металлов такую воду не стоит использовать и в бытовых целях. Доказало, что ржавая вода может воздействовать на кожу и волосы.

В результате контакт с водой со ржавчиной приводит к раздражению на коже, поскольку частицы железа забивают поры, что нарушает работу сальных и потовых желез. В последующем это станет причиной угревой сыпи.

Если говорить о волосах, ржавая вода вызывает изменение их цвета и структуры, делает волосы сухими и ломкими, склонными к выпадению, рассказала трихолог Виктория Ощепкова.

Если ржавая вода в кране не временное явление, эксперты советуют установить специальный фильтр, который поможет очистить воду.

Лучше всего со своими функциями справляется фильтры, которые работают на основе обратного космоса или содержат ионно-обменные смолы.

Они задерживают все вредные вещества, содержащиеся в воде. Поэтому пропущенной через такой фильтр водой можно не только умываться, но и пить, рассказали эксперты в разговоре с «Газетой.ру».

Если установить фильтр нет возможности, для ежедневного применения рекомендовано использовать бутилированную воду.

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