Диетолог рассказал, что определенная диета может снизить риск развития рака

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что определенная диета может снизить риск развития рака. Это объясняется тем, что с возрастом в организме происходят метаболические изменения, которые можно наладить при правильном питании.

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Согласно официальным данным, от рака простаты ежегодно в России умирает порядка 13 тыс мужчин, достигших среднего возраста 73,4 года.

По статистике, заболеть раком простаты рискует каждый 13 мужчина из 1000. В то же время, научные источники утверждают, что снизить вероятность развития рака помогает соблюдение растительной диеты. Так, по данным ученых, показатели заболеваемости среди мужчин, придерживающихся этой диеты, на 47% ниже.

Диетолог Елена Соломатина согласна, что определенная диета может снизить риск развития рака. Это объясняется тем, что с возрастом в организме происходят метаболические изменения, которые можно наладить при правильном питании.

Помимо прочего, зелень, овощи и фрукты содержат антиоксиданты, которые снижают окислительный стресс в организме и помогают бороться не только с раковыми клетками, но и оказывают благотворное влияние на здоровье сердца и сосудов. Еще одна особенность антиоксидантов, выводить токсины, которыми питаются кишечные бактерии и приводят к росту раковых опухолей.

При отсутствии растительной пищи в рационе человек часто страдает от лишнего веса, продолжила врач в разговоре с 5-tv.ru. Жировая ткань, в свою очередь, место для скопления токсинов, вызывающих мутации в клетках.

Поэтому Соломатина настоятельно рекомендует мужчинам не отказываться от растительной пищи. Особенно тем, кто предпочитает богатую белками пищу.

«Скачки уровня белка деформируют клетки и приводят к их неконтролируемому делению, что и станет причиной рака», - предупредила врач.



При этом не обязательно полностью исключать белковую пищу из рациона. Необходимо соблюдать правильный баланс белков, жиров и углеводов, чтобы обеспечить правильную работу организма и иммунной системы, подчеркивает Соломатина.

Ранее Елена Соломатина предупреждала о возможных тяжёлых психологических последствиях и даже развитии анорексии при дефиците калорий и рассказала о том, как выбрать мясо для шашлыка.