Врач назвал два сигнала, которые укажут на опасный рост сахара в крови

Распознать гормональный сбой, высокий сахар порой не так просто, так как жалобы от пациентов обычно - неспецифические. Люди обращаются к специалистам, отмечая высокую утомляемость, слабость, выпадение волос и прочие тревожные изменения. Однако после волн коронавирусной инфекции такие проблемы встречаются у многих, и зачастую игнорируются.

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Эндокринолог, врач первой категории, сотрудник НИИ. им. Джанелидзе Мариам Алиева отметила, что точно нельзя закрывать глаза на изменения, если они касаются внешности и появления ряда симптомов.

Так, о сбое в организме могут предупредить изменения черт лица, лобных костей, носа - это характерно для акромегалии, передает "Доктор Питер".

Что касается первых сигналов высокого сахара в крови, развития диабета, то есть два важных момента - жажда и частое посещение туалета.

Если человек испытывает потребность пить много жидкости и тут же бегает в туалет, надо записаться на прием к эндокринологу. Особенно стоит насторожиться, если при этом нарушается чувствительность рук и ног, снижается вес, ухудшается зрение.

А вот высокое давление с учащенным пульсом, образование на коже живота растяжек с фиолетовым оттенком - это характерные проявления патологии надпочечников.

Также о гормональном сбое предупредит затруднение в глотании. Причем речь идет даже не о твердой пище, а об употреблении простой воды.

Мариам Алиева также отметила, что сейчас такой недуг как сахарный диабет "помолодел". Заболевание все чаще обнаруживается у молодых людей (вплоть до детей), что раньше было большой редкостью. Это связано с полнотой и качеством пищи. В составе многих продуктов сегодня очень много химикатов, которые способствуют нарушению работы поджелудочной железы, уточнила эндокринолог.