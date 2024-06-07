Терапевт развеял миф об уходе за обгоревшей на солнце кожей

Обгоревшую на солнце кожу нельзя пытаться охладить кефиром, сметаной или маслом, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, жир вреден для поврежденных участков тела, кроме того, он провоцирует бактериальное обсеменение.

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"Не надо мазать кожу сметаной, кефиром или маслом. Жир вреден для поврежденной кожи. Кроме того, это может спровоцировать бактериальное обсеменение", — заявила врач.



Ранее Чиркова заявила, что «успокоить» обгоревшую на солнце кожу можно прикладыванием льда. Специалист отметила, что подобный способ выручит, если пострадал небольшой участок. Если же повреждение легкое, но значительное по размеру, стоит встать под холодный душ, прикрыв плечи полотенцем, порекомендовала терапевт. Кроме того, по ее словам, для ускорения процесса заживления рекомендуется воспользоваться гелем с алоэ или спреями.

Ранее дерматовенеролог Екатерина Анчикова предупредила, что питательные кремы, средства с маслом, ретинолом, АНА- и ВНА-кислоты лучше исключить из летней косметички. По словам врача, они могут стать причиной серьезных проблем с кожей, которые потребуют долгого лечения. Врач пояснила, что кремы создают пленку на поверхности кожи и блокируют выход секрета из сальных желез.