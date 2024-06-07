Как связана летняя жара и болезни сердца рассказал врач

Недостаток жидкости в организме на фоне летней жары увеличивает риск тромбообразования
По данным «Газеты.Ru», в такую погоду людям с проблемами в сердечно-сосудистой деятельности нужно усилить профилактику обострений.
«(...)сосуды расширяются, снижаются показатели артериального давления, сердцу приходится сокращаться чаще, испытывая избыточную нагрузку. Высокие температуры могут вызвать и противоположный эффект, внезапное повышение артериального давления», — заявила врач.
Обильное потение приводит к потере организмом жидкости, а это означает:
- Снижение текучести крови;
- Обезвоживание;
- Потеря минеральных солей - калия и магния.
Напомнила специалист и о факторах риска в жару: гипертонии, диабете, ожирении, сосудистых патологиях (варикоз, тромбофлебиты и др), возрастных изменениях (65+ лет), наследственности, вредных привычках (алкоголь, курение) и т.д.
Помочь себе в жаркую погоду можно жестким соблюдением питьевого режима (до 5 литров в сутки), употреблением в пищу фруктов и овощей, снижением количества соли в еде (не более 5 гр в сутки), дробным питанием (5-6 раз в день), отказом от алкоголя, употреблением магния в цитратной форме, приемом витамина D3 (600 МЕ в сутки).
При малейших признаках немотивированной усталости, перепадах давления, учащенном сердцебиении нужно немедленно обратиться к кардиологу.
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