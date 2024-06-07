Задыхающегося во время секса москвича спасли от инфаркта

Около 60 процентов инфарктов происходят без клинической симптоматики, предупредила врач-кардиолог, главный врач Скандинавского Центра Здоровья Наталья Гаврилова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о риске инфаркта среди мужчин средних лет, приведя в пример недавний случай с москвичом, которого смогли спасти от инфаркта.

© Lenta.ru

По словам Гавриловой, 59-летний мужчина обратился в клинику с жалобой на небольшую нехватку воздуха во время секса и периодическое повышение давления. В больницу он попал по настоянию жены, которую обеспокоило, что муж задыхается. По результатам обследования врачи обнаружили у него поражение ствола левой коронарной артерии и сосудов, питающих сердце. Это могло грозить мужчине летальным исходом или инвалидизацией из-за возможного развития обширного инфаркта.

Специалистам удалось избавить его от нежелательных симптомов и потенциально спасти от более тяжелых последствий при помощи процедуры стентирования.

«Врачи научились оказывать пациентам с таким диагнозом помощь, используя малоинвазивные методы с установкой стента. Раньше подобные операции проводились на остановленном сердце с долгим периодом восстановления, что несло в себе определенные риски для жизни. Сегодня процедура стентирования проводится без тяжелого хирургического вмешательства. Пациент во время операции находится в сознании, а выписка из стационара проходит уже через два дня», — объяснила Гаврилова.



Ранее 48-летней женщине в Московском областном онкологическом диспансере удалили опухоль, вес которой составлял около трети от всей массы ее тела. Женщина была госпитализирована с жалобами на боли и рост живота в объеме — обнаружилось, что у нее рак яичников третьей стадии.