Невролог рассказал о причинах и видах проявлениях аутизма

Чем старше родители, тем выше вероятность, что у ребенка будет аутизм
В эксклюзивном материале ИА RuNews24.ru к.м.н., врач невролог, доцент кафедры хирургических болезней медицинского факультета университета «Синергия» Александра Москвичева рассказала о проявлениях расстройства аутистического спектра.
Медик начала с того, что расстройствами аутистического спектра (РАС) называют группу нарушений психологического развития. Проявления их могут быть различны. Чаще всего встречаются изменения социального взаимодействия и способов общения. Это может сочетаться с небольшим, повторяющимся набором увлечений или занятий.
«Первые признаки РАС появляются достаточно рано и выражаются в отставании и задержке в развитии различных психических функций и навыков общения. Для течения заболевания не характерны периоды улучшения или стабилизации: если лечение не начать вовремя, то особенности поведения сохранятся у человека на всю жизнь. С возрастом диагноз РАС еще недавно сменялся «шизофренией» или «шизотипическим расстройством», но в 2014 диагноз «детский аутизм» попал в реестр диагнозов у взрослых», — сказала врач.
Невролог отметила, что отличить РАС от других патологий довольно трудно: как упрощение диагноза до «интровертной личности», так и перевод в плоскость другого заболевания (например, шизофрении) являются ошибочными. Каждой группе симптомов РАС присущи свои характеристики. В зависимости от их проявленности выделяют «детский аутизм», «атипичный аутизм» и «синдром Аспергера».
«Точная причина возникновения РАС неизвестна. Предполагается сочетание факторов, главные из них — средовые и генетические (последние насчитывают более 100 генов). Что касается средовых факторов, то установлена связь с перинатальными вредностями, например, недоношенностью плода, употреблением в период беременности вальпроевой кислоты и ее аналогов, гестационным диабетом. Однако ни один из этих факторов не играет ключевой роли. Согласно ряду источников, чем старше родители, тем выше вероятность, что у ребенка будет РАС», — добавила врач.
Собеседница издания пояснила, что главные проявления расстройства аутического спектра представлены 3 группами:
- Нарушения в области социального взаимодействия;
- Нарушения коммуникации (аномалии в общении);
- Ограниченное, стереотипное, повторяющееся поведение.
«Они могут сочетаться с фобиями, проблемами со сном и питанием, агрессией и аутоагрессией и т. д.», — подчеркнула Москвичева.
Нарушения социального взаимодействия и социальной коммуникации представлены широким спектром проявлений, начиная с младшего школьного возраста. Зачастую они обусловлены степенью выраженности сопутствующих когнитивных нарушений и терапевтическим анамнезом пациента. Для взрослых людей с РАС наиболее характерно снижение способности построения «моделей психического состояния» окружающих. То есть человеку трудно сделать независимое от личного опыта предположение об умонастроении или чувствах других людей. Это приводит к своеобразным особенностям поведения и определенным чертам характера, в том числе к наивности, непониманию юмора и «негласных» норм, трудностям при поддержании разговора. Типичны такие особенности невербальной коммуникации, как чересчур активная жестикуляция или, наоборот, ее полное отсутствие, а также пристальный или, напротив, блуждающий взгляд.
Повторяющееся поведение, а также узкий набор интересов могут проявляться в использовании предметов своеобразным образом, однообразными манипуляциями с ними. Характерны повторяющиеся движения (раскачивания, похлопывания и т. д.). В процессе жизни пациента эти симптомы могут значительно изменяться по своей форме и степени выраженности. В некоторых случаях нарушение привычного порядка вещей вызывает у человека с РАС психический дискомфорт. У многих людей проявляются особенности мышления с замедленностью процесса и склонностью к избыточной детализации, однако это никак не сказывается, например, на результатах теста IQ.
«На сегодняшний день ни один способ лечения, который мог бы оказать влияние на главные симптомы РАС, не одобрен медицинским сообществом. В клинической практике активно используется терапия, которая корректирует состояния через поведенческие, психологические и образовательные вмешательства. Реабилитацию начинают так рано, как это возможно, что является эффективным и способствует благоприятному прогнозу: у 70% отмечают улучшение, а в 10% случаев — даже полное восстановление; к сожалению, около 20% больных с тяжелыми формами атипичного аутизма страдают от сохранения когнитивного дефицита, прогноз при такой форме заболевания неблагоприятный», — заключила невролог Москвичева.