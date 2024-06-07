Невролог рассказал о причинах и видах проявлениях аутизма

В эксклюзивном материале ИА RuNews24.ru к.м.н., врач невролог, доцент кафедры хирургических болезней медицинского факультета университета «Синергия» Александра Москвичева рассказала о проявлениях расстройства аутистического спектра.

© unsplash

Медик начала с того, что расстройствами аутистического спектра (РАС) называют группу нарушений психологического развития. Проявления их могут быть различны. Чаще всего встречаются изменения социального взаимодействия и способов общения. Это может сочетаться с небольшим, повторяющимся набором увлечений или занятий.

«Первые признаки РАС появляются достаточно рано и выражаются в отставании и задержке в развитии различных психических функций и навыков общения. Для течения заболевания не характерны периоды улучшения или стабилизации: если лечение не начать вовремя, то особенности поведения сохранятся у человека на всю жизнь. С возрастом диагноз РАС еще недавно сменялся «шизофренией» или «шизотипическим расстройством», но в 2014 диагноз «детский аутизм» попал в реестр диагнозов у взрослых», — сказала врач.



Невролог отметила, что отличить РАС от других патологий довольно трудно: как упрощение диагноза до «интровертной личности», так и перевод в плоскость другого заболевания (например, шизофрении) являются ошибочными. Каждой группе симптомов РАС присущи свои характеристики. В зависимости от их проявленности выделяют «детский аутизм», «атипичный аутизм» и «синдром Аспергера».

«Точная причина возникновения РАС неизвестна. Предполагается сочетание факторов, главные из них — средовые и генетические (последние насчитывают более 100 генов). Что касается средовых факторов, то установлена связь с перинатальными вредностями, например, недоношенностью плода, употреблением в период беременности вальпроевой кислоты и ее аналогов, гестационным диабетом. Однако ни один из этих факторов не играет ключевой роли. Согласно ряду источников, чем старше родители, тем выше вероятность, что у ребенка будет РАС», — добавила врач.



Собеседница издания пояснила, что главные проявления расстройства аутического спектра представлены 3 группами:

Нарушения в области социального взаимодействия;

Нарушения коммуникации (аномалии в общении);

Ограниченное, стереотипное, повторяющееся поведение.

«Они могут сочетаться с фобиями, проблемами со сном и питанием, агрессией и аутоагрессией и т. д.», — подчеркнула Москвичева.



Нарушения социального взаимодействия и социальной коммуникации представлены широким спектром проявлений, начиная с младшего школьного возраста. Зачастую они обусловлены степенью выраженности сопутствующих когнитивных нарушений и терапевтическим анамнезом пациента. Для взрослых людей с РАС наиболее характерно снижение способности построения «моделей психического состояния» окружающих. То есть человеку трудно сделать независимое от личного опыта предположение об умонастроении или чувствах других людей. Это приводит к своеобразным особенностям поведения и определенным чертам характера, в том числе к наивности, непониманию юмора и «негласных» норм, трудностям при поддержании разговора. Типичны такие особенности невербальной коммуникации, как чересчур активная жестикуляция или, наоборот, ее полное отсутствие, а также пристальный или, напротив, блуждающий взгляд.

Повторяющееся поведение, а также узкий набор интересов могут проявляться в использовании предметов своеобразным образом, однообразными манипуляциями с ними. Характерны повторяющиеся движения (раскачивания, похлопывания и т. д.). В процессе жизни пациента эти симптомы могут значительно изменяться по своей форме и степени выраженности. В некоторых случаях нарушение привычного порядка вещей вызывает у человека с РАС психический дискомфорт. У многих людей проявляются особенности мышления с замедленностью процесса и склонностью к избыточной детализации, однако это никак не сказывается, например, на результатах теста IQ.