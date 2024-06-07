Эксперт предупредила, что мотивация может пропасть из-за скрытого воспаления

Эксперт Ильичева: мотивация может внезапно пропасть из-за скрытого воспаления. Желание делать что-либо в нашем организме регулируется специальным веществом — дофамином. Он выделяется, когда мы делаем или видим что-то приятное. Мозг «запоминает» приятные события и в дальнейшем выделяет больше дофамина, чтобы мотивировать нас на новые достижения. Но если в организме незаметно что-то воспаляется, то выработка дофамина блокируется.

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Желание делать что-либо в нашем организме регулируется специальным веществом — дофамином. Он выделяется, когда мы делаем или видим что-то приятное. Мозг «запоминает» приятные события и в дальнейшем выделяет больше дофамина, чтобы мотивировать нас на новые достижения. Но если в организме незаметно что-то воспаляется, то выработка дофамина блокируется.

Как пропадает мотивация

Мозг всегда рассчитывает, сколько энергии нужно потратить на достижение целей, отметила нутрициолог Ольга Ильичева в беседе с РИАМО. Если он фиксирует воспаление, то вырабатываются особые вещества, подавляющие дофамин и интерес к сложным задачам.

«Организму важнее справиться с инфекцией, вирусом или бактерией, чем получить премию или съездить в отпуск», — объяснила специалист.



Но дофамин человеку получать всё равно хочется. Поэтому иногда выбираем быстрые источники радости — сидим в соцсетях, едим сладкое и жирное, смотрим телевизор. На большее просто не хватает сил.

Как вернуть силы

Воспаление и отсутствие мотивации может привести к лишнему весу, аллергии, нарушениям микрофлоры кишечника, нехватке витаминов.

Чтобы вернуть энергию и мотивацию, нужно разобраться с воспалением в организме, пояснила Ильичева.

Летом во многих городах отключают горячую воду, поэтому некоторые принимают холодный душ. А так можно заработать воспаление мышц, предупредил ранее патофизиолог Сергей Степанов.