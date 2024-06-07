В США обвинили огурцы во вспышке сальмонеллеза

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) определил огурцы, выращенные во Флориде, как вероятный источник вспышки сальмонеллеза в 25 штатах, где на данный момент зарегистрировано 162 случая заболевания.

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Компания Fresh Start Produce Sales объявила об отзыве огурцов, поставленных в период с 17 по 21 мая, в связи с возможным заражением. Пенсильвания лидирует по числу подтвержденных случаев заболевания — 27, за ней следуют Нью-Йорк, Флорида, Вирджиния и Огайо.

Отзываемые огурцы «темно-зеленого цвета, 1,5−2 дюйма в диаметре и 5−9 дюймов в длину». Несмотря на то, что большинство затронутых огурцов уже изъято из магазинов, заболевшие могут еще появиться. Симптомы сальмонеллы включают лихорадку, диарею, тошноту, рвоту и боль в животе.

CDC рекомендует проявлять бдительность и незамедлительно обращаться за медицинской помощью при подозрении на заболевание.