Офтальмолог рассказала, как снять нагрузку с глаз

Многие сталкивались с тем, что от длительного времени, которое мы проводим за компьютерами и гаджетами, возникают проблемы с глазами. Речь идет о сухости, покраснении, напряжении. Врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Элина Санторо рассказала aif.ru, как можно избежать неприятных ощущений и сохранить здоровье глаз.

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В первую очередь специалист рекомендует сократить время, которое человек проводит перед экраном. Она напоминает про правило 20-20-20: 20 минут работаете за компьютером, потом делаете паузу, смотрите вдаль на 20 секунд и делаете 20 моргательных движений. Упражнение простое, позволяет разгрузить глаза.

Важно правильно организовать свое рабочее место. Есть определенные нормы, которые определяют, на каком расстоянии и на какой высоте должен располагаться монитор, тоже самое касается и того, как вы держите смартфон в руках.

Большое значение имеет и правильное освещение. Офтальмолог рекомендует использовать естественный свет и сократить время, которое человек проводит в темных помещениях, избегать резких перепадов освещенности.

Еще один совет - регулярно посещать офтальмолога. Такие визиты и осмотры позволят сохранить здоровье глаз надолго, ведь вовремя выявленная проблема позволяет быстро начать лечение - если это того требует.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста.