Доктор рассказал, как проверить грудь при наличии имплантов

Бытует мнение, что наличие имплантов в женской груди влияет на качество обследования молочных желёз и затрудняет работу маммолога. Так ли это, «Клопс» узнал у врача-гинеколога, эндокринолога, маммолога Марины Шарниной.

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Женщины после 40 лет должны проходить профилактический осмотр у маммолога ежегодно, обратила внимает доктор. Для детального обследования молочных желёз врачи могут использовать разные методы. Но, если в грудь установлены импланты, всё же рекомендовано делать ультразвуковое исследование.

«На УЗИ отлично видны все ткани: кожа, подкожно-жировой слой, сама железа и структура протеза. Врач без труда может описать новообразование или подтвердить его отсутствие», — подчеркнула специалист.



Можно воспользоваться и компьютерной томографией (КТ), метод также является надёжным и информативным. Однако он не всегда доступен и достаточно дорог.

Что касается маммографии, то здесь силиконовый эндопротез будет закрывать обзор тканей молочной железы. Поэтому о наличии имплантов известить доктора необходимо заранее. Нередко для тщательного обследования требуются дополнительные снимки.

«Нужно регулярно проводить самоосмотр груди, в случае малейших изменений — записываться на приём к маммологу», — подчеркнула Марина Шарнина.



Онколог подробно рассказал, как делается самоосмотр молочных желёз.