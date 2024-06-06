В рамках диспансеризации в Иркутской области проверят репродуктивное здоровье

Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что с 2024 году в рамках диспансеризации населения мужчины и женщины смогут проверить репродуктивное здоровье. На первом этапе женщин будут осматривать акушеры-гинекологи, а мужчин — врачи-урологи. Также мужчины и женщины заполнят анкеты. На втором этапе будет проводится уже более тщательное обследование, если потребуется.

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В региональном Минздраве отметили, что такая проверка предположительно охватит в дальнейшем примерно 300 тысяч человек, а с начала ее уже прошли 347 тысяч человек.

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