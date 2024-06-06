Симптомы появляются в пять лет: что такое синдром Туретта и почему дети в группе риска
Синдром Туретта — неврологическое расстройство, которое чаще всего проявляется в детском возрасте. Способствовать его развитию могут разнообразные факторы, включая генетическую предрасположенность, нейробиологические изменения и экологическое воздействие. Подробнее о заболевании «Вечерней Москве» рассказала невролог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Елена Мирошник.
Причины и факторы риска
По словам врача, важно осознать, что сочетание этих факторов делает детский возраст более уязвимым для проявления синдрома Туретта. Есть несколько причин, по которым у человека он может возникнуть.
Генетическая предрасположенность
— Синдром является наследственным расстройством. Если в семье есть случаи этого заболевания, вероятность его проявления у ребенка возрастает, — предупредила Мирошник.
Реакция нервной системы
— В детском возрасте нервная система активно развивается и формируется. Этот период может быть уязвимым для проявления различных неврологических расстройств. Как результат перенесенной бактериальной, вирусной, грибковой инфекций и других, — пояснила невролог.
Социальные и психосоциальные факторы
— В детском возрасте стрессовые ситуации, такие как школьные нагрузки, социальные взаимодействия и так далее, могут усиливать проявление уже имеющихся симптомов синдрома Туретта, либо стать спусковой точкой для его формирования, — считает врач.
Физиологические изменения
К ним относятся гормональные изменения, происходящие в детском и подростковом возрасте, которые могут влиять на нервную систему и усугублять симптомы, уточнили специалист.
Диагностика и симптомы
По мнению невролога, диагностика синдрома Туретта у ребенка — сложная задача для родителей. На что нужно обратить внимание:
- непроизвольные движения, такие как моргание, гримасы, подергивания головы или конечностей;
- непроизвольные звуки, такие как покашливание, фырканье, хрюканье, повторение слов или фраз;
- симптомы обычно появляются в возрасте от 5 до 7 лет и достигают максимума в возрасте от 10 до 12 лет (для диагностики синдрома Туретта тики должны присутствовать как минимум один год).
Синдром Туретта относится к редким расстройствам, и точные данные о его распространенности в России требуют дополнительных исследований, добавила специалист.
Лечение, поддержка и профилактика
Лечение синдрома Туретта направлено на уменьшение симптомов и улучшение качества жизни, отметила Мирошник. Оно включает медикаментозную и поведенческую терапию, образовательную поддержку.
- Медикаментозная терапия. Включает антипсихотики, альфа-адренергические агонисты, антидепрессанты и противосудорожные препараты.Поведенческая терапия.
- Когнитивно-поведенческая терапия и эрготерапия могут помочь пациентам улучшить повседневные навыки и справиться с функциональными нарушениями, вызванными тиками.
- Образовательная и социальная поддержка. Важно довести до учителей и одноклассников информацию о синдроме Туретта, чтобы создать благоприятную учебную среду. Индивидуальные образовательные программы и группы поддержки также могут быть полезны.
Поскольку синдром Туретта имеет генетическую основу, специфической профилактики для его предотвращения нет. Однако существуют различные методы и стратегии, которые помогают пациентам самостоятельно справляться с тиками и улучшить их качество жизни, заверила специалист.
— Исходя из этого, понимание причин, диагностика и подходящее лечение синдрома Туретта играют важную роль в обеспечении качественной заботы о пациентах и поддержке их в повседневной жизни, — заключила Мирошник.