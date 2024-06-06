Онколог оценил возможность создания «волшебного эликсира» от рака

Универсального лекарства от всех видов рака изобретено не будет, считает врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. В беседе с NEWS.ru он посоветовал не ждать «волшебного эликсира». По его словам, все подобные инновации являются просто маркетинговым ходом.

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Не стоит ожидать создания волшебного эликсира, способного победить все болезни. Подобные инновации — просто маркетинговые ходы. Если бы создалось универсальное лекарство, то очередь стояла бы уже вокруг всего земного шара, и продавалось бы все за бешеные деньги, — пояснил онколог.



Специалист отметил, что вакцина рассматривалась как один из методов лечения рака. Она должна была противостоять опухолям, наследующим определенные структурные элементы, уточнил врач. По его словам, при отсутствии таких маркеров вакцина просто не смогла бы работать.

Клетки постоянно меняются. В каком-то смысле они создают собственный, своеобразный организм, который может уклоняться от иммунного ответа. Это очень сложный механизм, который невозможно остановить одной лишь вакциной, необходим комплексный подход, — добавил Черемушкин.



Российский ученый Василий Лазарев ранее заявил, что вакцины от рака начнут производить и использовать в стране через два-три года, если будет финансирование. По его словам, приборы есть, производственные помещения организовать несложно, остается дождаться разработки подзаконных актов — на это может уйти год.