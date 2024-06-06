Насколько опасен для людей новый штамм птичьего гриппа

Врач Поздняков рассказал об опасности высокопатогенного штамма птичьего гриппа
Смертельный случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2) был зарегистрирован у жителя штата Мехико, который был госпитализирован в Мехико-Сити - спасти его врачам не удалось. Это первый в мире лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A(H5N2), сообщили в ВОЗ.
Птичий грипп - опасная инфекция, он неоднократно выкашивал миллионы птиц, включая даже пингвинов в Антарктиде. Специалисты не раз высказывали опасение, что если птичий вирус мутирует и приобретет свойство передаваться от человека человеку, то нас неизбежно ожидает еще одна пандемия - и, возможно, опаснее недавней ковидной. Что означает первый случай смерти от птичьего гриппа и каковы эпидемиологические риски на сегодняшний день? Этот вопрос "РГ" задала врачу-инфекционисту, главному врачу "Инвитро-Сибирь" Андрею Позднякову.
Но сначала коротко о том, что случилось в Мексике. Источник заражения вирусом в данном конкретном случае неизвестен, поскольку заболевший человек и до гриппа в течение трех недель был прикован к постели из-за других болезней и не контактировал ни с птицами, ни с другими животными. Хотя, как уточнили в ВОЗ, случаи заражения домашней птицы вирусом A(H5N2) в Мексике уже были.
Признаки инфекции у 59-летнего мужчины появились 17 апреля: у него повысилась температура, появилась одышка, диарея, тошнота и общее недомогание. 24 апреля его госпитализировали в Национальный институт респираторных заболеваний "Исмаэль Косио Вильегас" (INER) в Мехико-Сити, где он в тот же день скончался.
ПЦР-тест показал, что больной был заражен вирусом гриппа А(H5N2) - птичьим гриппом. Важно, что вирус не передался ни одному из 17 человек, с которыми контактировал зараженный в больнице, и еще 12 членам семьи, друзьям и знакомым, с которыми он общался до попадания в госпиталь. Лишь один из них пожаловался на краткосрочный насморк. Но анализы на вирус гриппа у всех оказались отрицательные, подчеркивается в сообщении ВОЗ. На этом основании эксперты ВОЗ сделали вывод, что вирус не стал заразным для людской популяции. И оценили эпидемиологические риски как "низкие".
"Всякий раз, когда вирусы птичьего гриппа циркулируют среди домашней птицы, существует риск заражения и небольших вспышек заболевания среди людей из-за контакта с инфицированной домашней птицей или загрязненной окружающей средой. Таким образом, единичные случаи заболевания людей не являются неожиданностью. Ранее сообщалось о случаях инфицирования людей другими подтипами вируса H5, включая вирусы A(H5N1), A(H5N6) и A(H5N8). Имеющиеся эпидемиологические и вирусологические данные свидетельствуют о том, что вирусы A(H5) в результате предыдущих событий не приобрели способности к устойчивой передаче от человека к человеку, поэтому в настоящее время вероятность устойчивого распространения от человека к человеку невелика. Согласно имеющейся на данный момент информации, других случаев заражения людей вирусом A(H5N2), связанных с этим случаем, выявлено не было", - отметили в ВОЗ.
Заражение людей вирусом птичьего гриппа может вызывать легкие и тяжелые инфекции верхних дыхательных путей и способно привести к летальному исходу (что, собственно, и произошло в Мексике). Кроме того, по данным ВОЗ, заболевание может проявиться в виде конъюнктивита, желудочно-кишечных симптомов, энцефалита и энцефалопатии.
В организации также подчеркивают, что в данном случае речь идет о высокопатогенном штамме, который остается потенциально опасным, поэтому необходимо продолжать мониторинг за его циркуляцией и эволюционными изменениями.
Комментарий
Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь":
- Это действительно первое в мире заражение человека птичьим гриппом конкретного этого штамма. Это важно, потому что другими штаммами человек ранее уже заражался, а штаммом H5N2 - впервые, причем с летальным исходом. Подобные случаи, когда человек заражается "нечеловеческими" штаммами гриппа (птичий, свиной и т.д.), периодически бывают. Как правило, это происходит при тесных контактах и если у человека ослаблен иммунитет. А если происходит какая-то крупная мутация, допустим, вирус человеческого гриппа приобретает какие-то свойства свиного, в таком случае действительно возникает пандемия. То есть на данный момент конкретно штамм H5N2 не опасен с точки зрения возникновения эпидемии, потому что он не передается от человека к человеку и случай в Мексике - единичный. Но, если каким-то образом произойдет мутация человеческого штамма гриппа с этим H5N2, возникнет серьезная опасность, однако это, надеюсь, вряд ли случится. Птичий грипп H5N2 может появиться в России, но не у людей, а у птиц. Такие случаи уже бывали. Возможно, он уже есть, это вопрос из области ветеринарии. Например, прошлой зимой сообщалось о массовой гибели лебедей на озере Караколь неподалеку от города Актау в Казахстане, за несколько недель там погибло несколько сотен птиц. С точки зрения опасности для человека любой подобный вирус может представлять угрозу для людей с иммунодефицитами, а для обычной популяции нет.