Насколько опасен для людей новый штамм птичьего гриппа

Смертельный случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2) был зарегистрирован у жителя штата Мехико, который был госпитализирован в Мехико-Сити - спасти его врачам не удалось. Это первый в мире лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A(H5N2), сообщили в ВОЗ.

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Птичий грипп - опасная инфекция, он неоднократно выкашивал миллионы птиц, включая даже пингвинов в Антарктиде. Специалисты не раз высказывали опасение, что если птичий вирус мутирует и приобретет свойство передаваться от человека человеку, то нас неизбежно ожидает еще одна пандемия - и, возможно, опаснее недавней ковидной. Что означает первый случай смерти от птичьего гриппа и каковы эпидемиологические риски на сегодняшний день? Этот вопрос "РГ" задала врачу-инфекционисту, главному врачу "Инвитро-Сибирь" Андрею Позднякову.

Но сначала коротко о том, что случилось в Мексике. Источник заражения вирусом в данном конкретном случае неизвестен, поскольку заболевший человек и до гриппа в течение трех недель был прикован к постели из-за других болезней и не контактировал ни с птицами, ни с другими животными. Хотя, как уточнили в ВОЗ, случаи заражения домашней птицы вирусом A(H5N2) в Мексике уже были.

Признаки инфекции у 59-летнего мужчины появились 17 апреля: у него повысилась температура, появилась одышка, диарея, тошнота и общее недомогание. 24 апреля его госпитализировали в Национальный институт респираторных заболеваний "Исмаэль Косио Вильегас" (INER) в Мехико-Сити, где он в тот же день скончался.

ПЦР-тест показал, что больной был заражен вирусом гриппа А(H5N2) - птичьим гриппом. Важно, что вирус не передался ни одному из 17 человек, с которыми контактировал зараженный в больнице, и еще 12 членам семьи, друзьям и знакомым, с которыми он общался до попадания в госпиталь. Лишь один из них пожаловался на краткосрочный насморк. Но анализы на вирус гриппа у всех оказались отрицательные, подчеркивается в сообщении ВОЗ. На этом основании эксперты ВОЗ сделали вывод, что вирус не стал заразным для людской популяции. И оценили эпидемиологические риски как "низкие".

"Всякий раз, когда вирусы птичьего гриппа циркулируют среди домашней птицы, существует риск заражения и небольших вспышек заболевания среди людей из-за контакта с инфицированной домашней птицей или загрязненной окружающей средой. Таким образом, единичные случаи заболевания людей не являются неожиданностью. Ранее сообщалось о случаях инфицирования людей другими подтипами вируса H5, включая вирусы A(H5N1), A(H5N6) и A(H5N8). Имеющиеся эпидемиологические и вирусологические данные свидетельствуют о том, что вирусы A(H5) в результате предыдущих событий не приобрели способности к устойчивой передаче от человека к человеку, поэтому в настоящее время вероятность устойчивого распространения от человека к человеку невелика. Согласно имеющейся на данный момент информации, других случаев заражения людей вирусом A(H5N2), связанных с этим случаем, выявлено не было", - отметили в ВОЗ.



Заражение людей вирусом птичьего гриппа может вызывать легкие и тяжелые инфекции верхних дыхательных путей и способно привести к летальному исходу (что, собственно, и произошло в Мексике). Кроме того, по данным ВОЗ, заболевание может проявиться в виде конъюнктивита, желудочно-кишечных симптомов, энцефалита и энцефалопатии.

В организации также подчеркивают, что в данном случае речь идет о высокопатогенном штамме, который остается потенциально опасным, поэтому необходимо продолжать мониторинг за его циркуляцией и эволюционными изменениями.

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Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь":