Врач рассказал, какие таблетки нужно пить стоя

Некоторые лекарства против остеопороза нужно принимать только стоя и не ложиться после их приема в течение 30 минут. Это позволит избежать ожога пищевода. Об этом в эфире программы «О самом главном» рассказал доктор Александр Мясников, сообщает Aif.ru.

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Бисфосфонаты — препараты для укрепления костей. Их часто назначают людям старше 65 лет, поскольку у многих из них есть остеопороз. Это заболевание приводит к истончению костей и повышает риск переломов. Некоторые препараты против остеопороза могут раздражать пищевод.

«Поэтому пить их только стоя, после того как выпили, 30 минут не ложиться, а то если лечь, они приведут к ожогу пищевода», — объяснил Мясников.



Врач добавил, что при длительном приеме (5-7 дней) нестероидных противовоспалительных средств их нужно сочетать с препаратами, защищающими желудок.

До этого врач рассказала, что неправильное питание не может привести к гастриту или язве. На самом деле эти заболевания вызывает бактерия Helicobacter pylori, которую также связывают с раком желудка.