Эксперт рассказал, до чего могут довести долгие велопрогулки

Тренер Прыгунов: седло велосипеда может сильно натереть ягодичные области. Поэтому после долгих велопрогулок может быть раздражение кожи и боли. Профессиональные велогонщики решают эту проблему специальными шортами с поролоновой вставкой. Чрезмерное катание на велосипеде также опасно перегрузкой мышц и суставов. Сколько времени уделять велотренировкам, рассказал фитнес-тренер Михаил Прыгунов.

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Вред долгих велопрогулок

Если вы зимой активно не занимались спортом, долгие велопрогулки летом могут быть опасны, сказал Прыгунов изданию РИАМО. Нагрузка на коленные суставы будет слишком высокой.

«Ещё одна возможная деликатная проблема: если седло велосипеда не очень комфортное, можно сильно натереть ягодичные области», — добавил тренер.



Как начинать велотренировки

Велотренировки безопасно начинать с занятий по 30 минут, посоветовал Прыгунов. Постепенно доводите их до 60 минут. Если здоровье позволяет и нет никаких проблем, можно увеличивать время велопрогулок.

При езде также важно не нарушать правила дорожного движения, чтобы не нарваться на штрафы и проблемы с законом. Ранее в ГИБДД рассказали, что надо знать перед тем, как кататься на велосипеде по городу.