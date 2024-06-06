Для подмосковных стоматологических поликлиник закупят новое оборудование

Для стоматологических поликлиник Подмосковья закупят новое медицинское оборудование на сумму более 33 млн рублей. В их числе будут дентальные рентгены и аппараты для удаления зубных отложений. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Для повышения качества оказываемой стоматологической помощи не только внедряются новые проекты, но и закупается новое современное оборудование. Так, в этом году в медучреждения Подмосковья закупят еще 40 единиц стоматологической техники на сумму более 33 млн рублей», – отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.



Как уточняется, новым оборудованием будут оснащены 14 медучреждений Московской области, среди которых Дзержинская, Егорьевская, Шаховская и Подольская больницы. Техника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».