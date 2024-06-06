В Томской области спасли мальчика, потерявшего 2,5 литра крови

Врачи Кривошеинской больницы Томской области спасли жизнь ребенка, который упал с велосипеда и из-за разрыва печени потерял много крови.

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Одиннадцатилетний мальчик поступил в больницу с сильной болью в животе и внутренним кровотечением. Ему немедленно сделали операцию.

"Полтора часа врачи боролись за жизнь ребенка, который потерял два с половиной литра крови. Благодаря оперативной и слаженной работе медиков пациента удалось спасти", - сообщил глава департамента здравоохранения региона Роберт Фидаров.



Врачи оценивают состояние здоровья мальчика как стабильное и планируют выписать его в конце недели.