В Томской области спасли мальчика, потерявшего 2,5 литра крови
Врачи Кривошеинской больницы Томской области спасли жизнь ребенка, который упал с велосипеда и из-за разрыва печени потерял много крови.
Одиннадцатилетний мальчик поступил в больницу с сильной болью в животе и внутренним кровотечением. Ему немедленно сделали операцию.
"Полтора часа врачи боролись за жизнь ребенка, который потерял два с половиной литра крови. Благодаря оперативной и слаженной работе медиков пациента удалось спасти", - сообщил глава департамента здравоохранения региона Роберт Фидаров.
Врачи оценивают состояние здоровья мальчика как стабильное и планируют выписать его в конце недели.