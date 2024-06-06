Профессор опровергла информацию о связи программ ЭКО с развитием рака

В медицине тоже случаются моды на тот или иной вид лечения, профилактики. А еще заявляют о себе те или иные панацеи на все случаи жизни и от всех болезней. Или вовсе наоборот: вдруг привычное, апробированное - страшный изгой.

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Общественность всколыхнул уход из жизни известной актрисы Анастасии Заворотнюк, а ранее - смерть Жанны Фриске. Причины? Будто программы ЭКО вызвали у этих знаменитостей рак мозга. Так это или не так? Спросили об этом доктора медицинских наук, профессора Марину Киселеву. Обратились именно к ней, потому что Марина Викторовна - из ведущих специалистов по онкогинекологии, из основателей направления онкофертильности в Российской Федерации и бывших странах СНГ.

Академиками Анатолием Цыбом, Андреем Каприным и профессором Мариной Киселевой впервые были разработаны, запатентованы и внедрены способы восстановления фертильности у пациенток с онкологическими заболеваниями, благодаря которым десятки женщин - онкологических больных - смогли стать родителями. Марина Викторовна - член Европейской и Российской ассоциаций гинекологов-репродуктологов, международный эксперт по проблеме онкофертильности.

И еще. В январе 2021 года усилиями команды НМИЦ радиологии под руководством академика Андрея Каприна, профессора РАН Сергея Иванова и профессора Марины Киселевой были внесены изменения в Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации "О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению". В нем впервые на правовой основе закреплены возможности криоконсервация генетического материала и сохранение фертильности онкологических больных перед химио- и лучевой терапией.

Затянувшееся предисловие, думается, в данном случае уместно. А теперь к конкретным вопросам.

Марина Викторовна, правда ли, что в России становится больше бесплодных семейных пар?

Марина Киселева:

Бесплодием страдает около 17,5% взрослого населения. То есть примерно каждый шестой человек в мире. Расчеты показали, что масштабы суммарных потерь за счет бесплодия у женщин по России в 2022 году составили 18%. Кстати, замечу, что Москва из немногих субъектов Российской Федерации, где в 2021 году число родившихся увеличилось. В целом же по России оно сократилось на 22 процента.



Почему?

Марина Киселева:

Причин бесплодия в семье много. Методы лечения? Они разнообразны. Из наиболее эффективных метод экстракорпорального оплодотворения. Россия занимает первое место среди европейских государств и четвертое в мире по использованию вспомогательных репродуктивных технологий. Эффективность метода 38-40%. Иногда для достижения результата проводится несколько программ ЭКО.



Такие примеры и мне известны. И снова спрошу: не безопасно ли это для пациентов? Могут ли программы ЭКО вызвать рак мозга?

Марина Киселева:

Сегодня исследованиями, проведенными в Японии, США, Канаде, доказано: достоверной связи между развитием рака и программами ЭКО нет. На последнем Европейском конгрессе по репродукции человека (ESHRE) было представлено исследование, показавшее, что риск развития рака значительно возрастал среди женщин, у которых первый ребенок родился в результате ЭКО в возрасте 40 лет и старше.



Ситуация в нашей стране?

Марина Киселева:

В России проведение программ ЭКО четко регламентировано приказами Минздрава РФ. Только так! В программу ЭКО вступают женщины лишь после тщательного медицинского обследования. В случае выявления каких-либо отклонений в состоянии здоровья ЭКО таким пациентам противопоказано. В МРНЦ имени А.Ф. Цыба с 2006 года проводится программа ЭКО не только больным с бесплодием, но и онкологическим больным, пережившим рак.



Сегодня благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям родилось более 100 детей у молодых пациенток, которые прошли лечение в различных медицинских учреждениях России. В криобанке хранится генетический материал (эмбрионы, яйцеклетки, яичниковая ткань, сперма) молодых пациентов, которые или еще лечатся от рака, или находятся под наблюдением. У тех пациентов, кто испытал радость материнства и отцовства, рецидива заболевания не зарегистрировано. Все это может свидетельствовать о том, что "бытовое" мнение, будто ЭКО вызывает рак, бездоказательно.