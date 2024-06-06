Опухоль молочной железы у новокузнечанки дала метастазы в головной мозг

Новокузнечанка столкнулась с тяжелым заболеванием. Опухоль молочной железы, которую у нее диагностировали, стала давать метастазы в головной мозг.

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В Кузбассе врачи рассказали о серьезном случае онкологического заболевания. Опухоль молочной железы у женщины дважды дала метастазы в головной мозг.

Как сообщил глава Минздрава Кузбасса, у новокузнечанки несколько лет назад диагностировали рак молочной железы. Опухоль начала давать метастазы в головной мозг. В 2023 году в Новокузнецкой городской клинической больнице № 29 имени Луцика женщине удалили объемное образование из правой височной доли головного мозга. Контрольное МРТ через полгода подтвердило, что рецидива нет.

Однако спустя год было обнаружено образование в левой теменной доле головного мозга. Врачи вновь провели операцию. Важно было не задеть участки, отвечающие за речь и подвижность конечностей, и медикам это удалось.

Отмечается, что новокузнечанка чувствует себя хорошо и вскоре планирует вернуться на работу.