В Подмосковье рассказали о важности неонатального скрининга

В медучреждениях Московской области всем новорожденным проводится неонатальный скрининг на ранее выявление 36 патологий. Это массовое исследование выполняется в первые дни жизни ребенка и направлено на обнаружение генетических заболеваний детей на ранней стадии. Об этом рассказала пресс-служба регионального Минздрава.

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«Благодаря проведению такого исследования, мы можем своевременно выявить детей из группы риска и начать лечение, а также диспансерное наблюдение. Всего с начала года были обследованы почти 29 тысяч детей. Кроме того, врачам удалось выявить у 50 детей генетические заболевания на ранней стадии», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.



В Минздраве уточнили, что неонатальный скрининг проводится посредством забора крови из пятки младенца. В случае обнаружения любых отклонений от нормы с родителями связывается представитель медицинской организации, который помогает им правильно организовать дальнейшие шаги по лечению ребенка.