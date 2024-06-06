Косметолог рассказал о последствиях пребывания на солнце

Недостаток света может вызывать иммунодефицит, однако долгое нахождение под солнечными лучами может нести серьезную угрозу не только для кожи, но и для здоровья в целом. О том, как не навредить себе, сайту «Страсти» рассказала косметолог The-Face-Only Валерия Вирабян.

По словам эксперта, в большинстве случаев при контакте с солнечными лучами кожа лица травмируется. В частности, продолжительное пребывание на солнце может нанести вред, если речь идет о сухой и чувствительной коже. Однако при правильном подходе и определенной защите можно рассчитывать на получение пользы от принятия солнечных ванн.

«Загар провоцирует фотостарение и появление вариативной пигментации, которая, в свою очередь, может проявляться как в виде вполне себе безобидных веснушек, так и в виде хлоазмы. Именно поэтому с большой осторожностью к принятию солнечных ванн стоит относиться тем, чья кожа склонна к появлению пигмента», -



Провоцирует ли солнце появление прыщей

В некоторых случаях, солнце, наоборот, купирует воспалительные элементы, подсушивает их, в результате чего состояние кожи улучшается. Но, как правило, за коротким улучшением последуют и рецидивы.

В иных случаях солнце может спровоцировать появление новых воспалительных элементов, таких как подкожные и наружные прыщи, а также вызвать гиперчувствительность и обезвоживание кожи. Вследствие чего кожа будет нуждаться в последующей реабилитации посредством мягкого отшелушивания и питания.

Предельно внимательно к пребыванию на солнце должны относится и обладатели хронических форм заболеваний кожи, среди которых: акне, купероз, розацея, дерматиты, нейродермиты и другие разновидности патологий.

Помимо химической защиты в виде SPF-фильтра, необходимо использовать и механическую. Под механической защитой подразумевается ношение панам, шляп, кепок. В идеале - избегать прямого попадания солнечных лучей.