Врач развеял миф о безусловной пользе молочных продуктов

Врач-диетолог Полина Журавлёва рассказала, что ранее считалось, что молочные продукты — едва ли не панацея для здоровья. Но сейчас многочисленные исследования подтверждают, что безусловная польза молока — миф.

Врач подчеркнула, что знаменитый мультяшный лозунг «Пейте, дети, молоко, будете здоровы» стоит забыть. У 70% населения планеты выявлена непереносимость лактозы, даже у детей.

Кроме того, лактоза является сахаром, содержащимся в молоке. Это вещество может вызвать серьёзные сбои пищеварения, воспаления ЖКТ, вздутие живота, диарею. На молочный бедок часто возникают аллергические реакции.

Журавлёва отметила и тот момент, что парное молоко, которое можно пить в малом количестве и то не всем, это не магазинные молокопродукты. И в целом человеческий организм природно не предназначен для употребления молока коровы и других животных.