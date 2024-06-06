Доктор сказал, после какого возраста нельзя принимать холодный душ

Если человек не принимал холодный душ регулярно, после 70 лет начинать уже не стоит. Об этом "Известиям" рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов.

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Холодный душ может быть полезен, однако важно понижать температуру воды постепенно. Переохлаждение может привести к обострению инфекционных, мышечных и нервных заболеваний. Кроме того, спазм сосудов из-за выброса гормонов стресса чреват рефлекторной остановкой сердца или дыхания.

"Оптимальны такие закаливающие процедуры для молодых и взрослых людей до 50 лет, после 50 лет — с осторожностью, после 70 холодный душ принимать не стоит, если это не являлось частью образа жизни в прежние годы", — рассказал Степанов.



Также холодный душ противопоказан детям до восьми-девяти лет, так как их иммунная система сформирована не полностью. До этого россиянам рекомендовали пить кокосовую воду, кисломолочные продукты без сахара и минералку без газа для утоления жажды в жаркую погоду.