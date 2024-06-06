Врач объяснил, как помочь ногам в жару при варикозе

Лето — пора отпусков, красивых летящих платьев и долгих прогулок по городу. Но лето — это еще и период обострения симптомов варикоза и возникновения серьезных осложнений. Откуда они берутся и как себя защитить?

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«Причины обострения симптомов варикоза или венозной недостаточности: это и высокая температура, вызывающая расширение вен и увеличение объема крови в сосудах, и обезвоживание, повышающее „густоту“ крови. Влияют на ситуацию и обычные для лета поездки на дальние расстояния — на автомобиле или самолете: даже несколько часов, проведенных в сидячем положении, увеличивают застой крови в расширенных венах», — объясняет флеболог Дмитрий Коростелев.



Чем грозит летнее обострение симптомов варикоза

Если ничего не предпринимать, может возникать:

«Чрезмерная отечность ног, приводящая к воспалению подкожной клетчатки. На ногах могут появляться твердые, болезненные шишки, кожа в этой области краснеет и чрезмерно нагревается», — рассказывает Дмитрий.



Тромбоз вен

Это когда отек голени или всей ноги вызывает боль в икрах при прикосновении, икроножная область чрезмерно теплая и красная, варикозные вены расширены, твердые и болезненные.

Венозные язвы

По словам флеболога, «в ходе воспаления может появиться рана, часто с сильным дренажом и воспалением кожи по краям. Язва обычно болезненна и быстро инфицируется, что усиливает дискомфорт, препятствует заживлению раны и затягивает все лечение».

Как предотвратить или лечить варикоз?

Пейте много воды

Не менее 1,5—2 литров в день:

«Обратите внимание, чай, кофе, соки и прочие напитки не должны учитываться, более того, если они с кофеином, то они еще больше усиливают обезвоживание организма», — подчеркивает Дмитрий.



Избегайте чрезмерного употребления алкоголя

Это касается общего режима в целом, но во время путешествий или в жаркий день особенно — алкоголь тоже обезвоживает организм. Если вы энергично двигаетесь на солнце или по зною, не забывайте пить электролиты.

Используйте компрессионные изделия

Перед длительной поездкой (более трех часов) надевайте компрессионные чулки. Они защищают от отеков и снижают риск венозного тромбоза.

«Лучше всего подобрать их у доктора, они изготавливаются для разной степени варикоза», — подчеркивает врач.



Избегайте длительного пребывания в положении стоя или сидя

Если вам предстоит длительная поездка и вы будете долго сидеть, сгибайте и разгибайте ноги, стопы и лодыжки каждые полчаса, чтобы поддерживать кровоток в венах ног.

«Если вам приходится долго стоять, делайте частые перерывы, чтобы присесть и приподнять ноги», — напоминает Дмитрий.



Регулярно занимайтесь физическими упражнениями

Вместо того чтобы лежать на пляже, попробуйте ходить пешком, ездить на велосипеде, бегать трусцой, заниматься скандинавской ходьбой, плавать и т. д.

«Движение полезно для сосудистой системы. Оно устраняет отеки, застой крови в расширенных венах, способствует улучшению насыщения тканей кислородом и их питания, а также улучшает кровоток во всех сосудах», — говорит Дмитрий.



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