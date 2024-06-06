Врач рассказал, как совмещать употребление молочных продуктов и антибиотиков

Молочные продукты, такие как молоко, йогурт и сыр, могут снижать всасывание антибиотиков при одновременном употреблении. Об этом изданию Daily Mail рассказал клинический фармаколог Саймон Максвелл.

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Специалист отметил, что антибиотики - это природные и синтетические антимикробные вещества (лекарственные препараты), широко применяющиеся для лечения инфекций. Они избирательно подавляют жизнеспособность определенных типов бактерий.

Такие лекарства не стоит принимать менее, чем через два часа и до и после употребления молочных продуктов. Отмечается, что это правило особенно важно соблюдать в ходе применения тетрациклинов (таких как доксициклин) и фторхинолонов (таких как ципрофлоксацин).

"Считается, что молекулы таких лекарств связываются с кальцием, содержащимся в молочных продуктах, и образуют вещество, которое организм не в состоянии усвоить. Таким образом снижается доступность антибиотика", - объяснил Максвелл.



Употребление, к примеру, йогурта во время приема ципрофлоксацина может снизить его эффективность на 42%.