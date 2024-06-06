Уролог объяснил важность вакцинации юношей и мужчин от ВПЧ

Вирус папилломы человека (ВПЧ) вредит не только женскому здоровью, провоцируя развитие рака шейка матки, но и мужскому, вызывая рак полового члена, предупредил уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Павел Низин. В комментарии «Ленте.ру» он объяснил важность вакцинации мальчиков и мужчин от этого распространенного вируса.

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Врач объяснил, что вакцина от ВПЧ способна предупредить распространение вируса и предотвратить более 90 процентов случаев рака, связанных с ним. Он призвал вакцинироваться не только девочек и женщин, но и мальчиков и мужчин.

«ВПЧ передается контактно-бытовым путем при соприкосновении с кожей или слизистыми человека, пораженными этой инфекцией. Существует более 200 типов ВПЧ, каждый из которых поражает определенные участки тела. В зависимости от типа, ВПЧ может являться причиной доброкачественных кожных бородавок, а также злокачественных новообразований», — рассказал собеседник «Ленты.ру».



ВПЧ передается и половым путем. Барьерные методы контрацепции, в частности презервативы, не обладают стопроцентной гарантией от заражения этим вирусом, поскольку не покрывают полностью кожу половых органов.

Уролог обратил внимание, что вирус папилломы человека не лечится, и единственный способ профилактики рака из-за него — это вакцинация. В то же время эксперт отметил, что прививка не входит в национальный календарь вакцинации, однако ее нужно делать всем в возрасте 9-45 лет.

«Несмотря на то, что исследований об эффективности вакцинации для людей старше 45 лет не проводилось, это не значит, что нужно отказываться от прививки. Людям с уже диагностированным ВПЧ также рекомендовано проводить вакцинацию, так как она защищает от возможного инфицирования другими типами вируса», — Павел Низин, уролог.



Минимальный возраст для начала вакцинации — 9 лет, оптимальный — 11–12, продолжил уролог. Прививку против ВПЧ 6, 11, 16, 18 типов вводят внутримышечно по схеме, в зависимости от возраста. По словам врача, подросткам до 14 лет включительно прививку ставят двукратно с интервалом в полгода. В возрасте старше 15 лет и взрослым, вакцину вводят трехкратно по схеме: первые две прививки с интервалом в 28 дней, третью — через 12 недель.

В заключение врач отметил, что только полный курс вакцинации приводит к формированию защитных антител.

Ранее гинеколог Сурае Назарова назвала симптомы «помолодевшего» женского вида рака. По ее словам, в последнее время все чаще у молодых женщин выявляют рак шейки матки, развивающийся из-за вируса папилломы человека.