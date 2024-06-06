Врач перечислил признаки гормонального сбоя

Врач назвала признаки гормонального сбоя
Причин развития гормонального сбоя может быть множество. Их важно знать в каждом отдельном случае, чтобы оптимально подобрать терапию. Разобраться с ситуацией помогут обследования и анализы, но есть несколько признаков, которые помогут заподозрить нарушения для своевременного обращения к эндокринологу.
Пять признаков, которые не стоит игнорировать, назвала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL.
- Нарушения сна: бессонница, сложности с засыпанием, сонливость днём может быть вызвана, в том числе, низким уровнем прогестерона и эстрогена у женщин, у мужчин – падением концентрации тестостерона и повышением уровня кортизола;
- Набор веса не всегда указывает на гормональный сбой – часто причиной становятся привычки питания и образ жизни. Однако, нарушение выработки гормонов может внести свой вклад в появление лишних килограммов – причина набора веса может быть связана с щитовидной железой или надпочечниками;
- Нарушение цикла – редкие менструации или неравномерный цикл могут указывать на гормональные нарушения. Если женщина не может даже предположить, когда придут следующие месячные – это сигнал, требующий внимания. Возможно, причина кроется в колебаниях концентраций половых гормонов;
- Подавленность, перепады настроения, депрессия могут вызываться нарушениями в выработке серотонина и дофамина, отвечающих за эмоции;
- Постоянная усталость может указывать на сбои в работе щитовидной железе, а именно – на гипотиреоз, при котором вырабатывается слишком мало гормонов. Человек в этом случае будто переходит на замедленный режим – много спит, постоянно устаёт, набирает вес.