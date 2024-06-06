Врач перечислил признаки гормонального сбоя

Причин развития гормонального сбоя может быть множество. Их важно знать в каждом отдельном случае, чтобы оптимально подобрать терапию. Разобраться с ситуацией помогут обследования и анализы, но есть несколько признаков, которые помогут заподозрить нарушения для своевременного обращения к эндокринологу.

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Пять признаков, которые не стоит игнорировать, назвала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL.