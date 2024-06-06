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Дачникам на заметку. Что положить в аптечку, если вы собираетесь за город

Россиянам с хроническими заболеваниями посоветовали брать на дачу аптечку. Да и вообще всем, кто едет на свои садовые участки, лучше запастись хотя бы стандартным набором медикаментов. Они нужны, чтобы справиться с царапинами и ушибами, которые часто можно заработать на природе. Что положить в дачную аптечку, рассказала кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Дачникам на заметку. Что положить в аптечку, если вы собираетесь за город
© РИА Новости

Что обязательно должно быть в дачной аптечке

Директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест» в разговоре с РИАМО перечислила основной набор средств, которые дачникам стоит положить в аптечку:

  • Антисептики;
  • Йод;
  • Обезболивающие препараты;
  • Мази и бальзамы для обработки ран.

Какие лекарства могут пригодиться в отпуске

Если вы отправляетесь в полноценное путешествие, с собой нужно взять лекарства на все случаи с расчётом на всю компанию, рассказала ранее «Секрету» к. м. н. Александра Горяйнова.

Вот какие препараты могут понадобиться:

  • Для облегчения симптомов гриппа и ОРВИ: от боли в горле, жаропонижающие;
  • Обезболивающие;
  • От кишечных расстройств (энтеросорбенты и препараты для восстановления водно-солевого и электролитного баланса);
  • От изжоги и тяжести в животе;
  • Антигистаминные (более современные, второго и третьего поколения, от них меньше клонит в сон);
  • Антисептики от минимальных травм (порезы, ссадины, укусы насекомых и т. п.).