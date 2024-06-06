Дачникам на заметку. Что положить в аптечку, если вы собираетесь за город

Россиянам с хроническими заболеваниями посоветовали брать на дачу аптечку. Да и вообще всем, кто едет на свои садовые участки, лучше запастись хотя бы стандартным набором медикаментов. Они нужны, чтобы справиться с царапинами и ушибами, которые часто можно заработать на природе. Что положить в дачную аптечку, рассказала кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

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Что обязательно должно быть в дачной аптечке

Директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест» в разговоре с РИАМО перечислила основной набор средств, которые дачникам стоит положить в аптечку:

Антисептики;

Йод;

Обезболивающие препараты;

Мази и бальзамы для обработки ран.

Какие лекарства могут пригодиться в отпуске

Если вы отправляетесь в полноценное путешествие, с собой нужно взять лекарства на все случаи с расчётом на всю компанию, рассказала ранее «Секрету» к. м. н. Александра Горяйнова.

Вот какие препараты могут понадобиться: