Чем опасны энергетики? Специалисты объяснили их состав и воздействие на организм

Запретить продажу энергетиков подросткам предлагают депутаты Госдумы. Если решение примут, то уже 1 сентября напитки окажутся для детей недоступны. «Вечерняя Москва» узнала, чем опасны энергетики.

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Яркие банки энергетическими напитками сами по себе привлекают внимание, а если подогреть интерес громкими слоганами рекламных роликов, то становится понятно, почему покупатели «покупаются». Чаще всего им нет и 18. И именно на такую аудиторию производители и рассчитывают. В слоганы намеренно добавляют молодежный сленг. Например, «Заряд бодрящего хила, и ты снова в игре». Но никто из производителей не пытается объяснить, чем подобные «игры» чреваты. А между тем истинная цена дополнительной энергии — здоровье!

"За счет кофеина происходит обман уставшего мозга, блокируются аденозиновые рецепторы, и человек может дальше поддерживать высокий уровень физической активности, — поясняет психиатр-нарколог Василий Шуров. — А когда кофеин перестает действовать, усталость становится в два раза сильнее. Кроме того, организм получает огромную дозу сахара, так как в пол-литровой банке энергетика его содержится 12–15 чайных ложек."



Мама 13-летнего Сергея (фамилию родители просили не упоминать) уже два месяца водит сына по платным клиникам. В прошлом веселый и активный мальчик теперь отказывается выходить на улицу, посещать школу и общаться с друзьями, мучается бессонницей и не желает вставать с кровати.

"В ноябре прошлого года, — рассказывает женщина, — Сергей устроил истерику на ровном месте, когда я отказалась дать ему деньги. На вопросы отвечал с агрессией. Мне стало страшно. Несмотря на протесты ребенка, я отвела его к врачам. Оказалось, сын выпивал иногда по две банки энергетиков в день... Так у него появилась зависимость. Вот тебе и сладкая газировка!"



История энергетиков началась 40 лет назад, в 1984 году. Сегодня новинки энергетических напитков регулярно презентуются во всех точках мира. При этом многие понимают, что они далеко не безвредны.

"Давайте посмотрим на состав энергетика, — предлагает нутрициолог Ангелина Ищук. — Главный ингредиент — экстракт гуараны, который обладает психостимулирующим воздействием. Иногда это мате, женьшень, лимонник, элеутерококк или кофеин. Все перечисленные вещества способствуют учащению работы сердечной мышцы и повышают артериальное давление."



Еще одна неотъемлемая составляющая напитка — таурин — аминокислота животного происхождения, которая ускоряет энергетические процессы в организме, продолжает эксперт. По ее словам, в одной банке энергетика таурина в 500 раз больше, чем в бокале красного вина!

"Иногда в состав входит теобромин — спазмолитик, улучшающий настроение. В небольшой дозировке он положительно действует на состояние сердечно-сосудистой системы и головного мозга. Также добавляют витамины группы В для нормального функционирования всей нервной системы. И, конечно, сахар, много сахара! Можно ли считать такой напиток полезным? — задается вопросом Ангелина Ищук. — Ответ напрашивается сам собой..."



По словам нутрициолога, энергетик пагубно влияет на психику подростков. Иностранные специалисты допускают употребление в сутки не более 250 миллилитров подобных напитков. Но в банке, как правило, содержится двойная суточная доза. И дети допивают содержимое до конца!

"Тонизирующие напитки противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Энергетики нельзя сочетать с физическими нагрузками, кофе и зеленым чаем. Ни в коем случае их нельзя пить беременным, кормящим, страдающим заболеваниями печени, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта, расстройствами нервной системы, — предупреждает специалист."



О вреде энергетиков для детского организма предупреждает и психолог Анатолий Грачев.

"Подростки не осознают опасности, для них зачастую выпить энергетик — это шанс проявить свою значимость, крутость, умение принимать решения, как это делают взрослые люди, — объясняет он. — Родителям нужно внимательнее следить за поведением ребенка. Если присутствуют быстрая утомляемость, бессонница, постоянное плохое настроение и депрессивное состояние, боли в области сердца, желудка, возможно, ваш ребенок уже пристрастился к энергетикам. Что делать? Обратиться за помощью к психотерапевту. Важно, чтобы проблема была решена своевременно."



Депутаты внесли в Госдуму законопроект, ограничивающий розничную продажу безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических напитков. Предлагается запретить продавать такие напитки несовершеннолетним, а также в потребительской таре объемом более половины литра. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

"В России почти каждый четвертый человек потребляет энергетики, а среди молодежи — каждый второй, — констатирует спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Во многих регионах уже установлены ограничения на розничную продажу энергетиков. Но на федеральном уровне проблема до сих пор не решена. Необходимо до августа выйти на принятие этого важного решения."



Факт

В Турции, Франции, Дании, Норвегии, Уругвае, Исландии, а также в Вашингтоне, штатах Юта, Оклахома и Мичиган тонизирующие напитки, содержащие высокую концентрацию кофеина, запрещены.