Ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской области

Жительница Тюменской области родила младенца с редким диагнозом, который был вызван генетической мутацией. Врачам не удалось определить его пол.

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Органы новорожденного не присущи типичным мужским или женским признакам. Данную проблему можно решить при помощи хирургического вмешательства. Однако доктора не знают, сможет ли повзрослевший пациент в будущем иметь детей.

«Врожденные пороки развития относятся к числу наиболее серьезных отклонений в состоянии здоровья детей. Часто это провоцируют неблагоприятные факторы окружающей среды и наличие хронических заболеваний и патологий у матерей: заболевания верхних дыхательных путей, щитовидной железы, ВСД, острые вирусные заболевания верхних дыхательных путей во время беременности, гестоз, анемия, маловодие, многоводие. Частота врожденных аномалий по сравнению с 2022 годом увеличилась на 18,8%, чаще всего отклонения находят у мальчиков», – уточнили тюменские специалисты.



Ранее у 50-летней жительницы Канады выявили редкое заболевание – она все время казалась выпившей, хотя не употребляла алкоголь. Оказалось, что причиной такого состояния стали кишечные микробы.