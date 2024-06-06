Ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской области
Жительница Тюменской области родила младенца с редким диагнозом, который был вызван генетической мутацией. Врачам не удалось определить его пол.
Органы новорожденного не присущи типичным мужским или женским признакам. Данную проблему можно решить при помощи хирургического вмешательства. Однако доктора не знают, сможет ли повзрослевший пациент в будущем иметь детей.
«Врожденные пороки развития относятся к числу наиболее серьезных отклонений в состоянии здоровья детей. Часто это провоцируют неблагоприятные факторы окружающей среды и наличие хронических заболеваний и патологий у матерей: заболевания верхних дыхательных путей, щитовидной железы, ВСД, острые вирусные заболевания верхних дыхательных путей во время беременности, гестоз, анемия, маловодие, многоводие. Частота врожденных аномалий по сравнению с 2022 годом увеличилась на 18,8%, чаще всего отклонения находят у мальчиков», – уточнили тюменские специалисты.
Ранее у 50-летней жительницы Канады выявили редкое заболевание – она все время казалась выпившей, хотя не употребляла алкоголь. Оказалось, что причиной такого состояния стали кишечные микробы.