Названа главная опасность средств для домашнего отбеливания зубов

Избыток перекиси водорода в средствах для домашнего отбеливания зубов может привести к повреждению и истончению эмали, а также к раздражению слизистых полости рта после использования. Об этом изданию The Conversation рассказал стоматолог Альберт Люнг из Королевского колледжа хирургов Ирландии.

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Врач объяснил, что многие средства для домашнего отбеливания содержат более 0,1% перекиси водорода — это главное действующее вещество. Применение средств с концентрацией перекиси от 0,1% до 6% должно производиться только под контролем стоматолога.

Дело в том, что избыток перекиси может повредить и истончить эмаль, что в дальнейшем повысит чувствительность зубов. Также чрезмерно отбеленные зубы с высокой вероятностью будут выглядеть «прозрачными» и приобретут сероватый оттенок. Кроме того, перекись способна вызвать раздражение и покраснение слизистых оболочек полости рта.

Люнг добавил, что многие средства для домашнего отбеливания содержат токсичные и провоцирующие аллергию вещества. К ним относятся гексаметафосфат натрия (осветлитель) и карбопол (стабилизатор и загуститель).

Ранее врач назвал две ошибки при чистке, из-за которых желтеют зубы.