Почему некоторым при депрессии психотерапия помогает больше, чем лекарства

Многие люди, страдающие депрессией, отмечают, что из-за этих таблеток они чувствуют себя «зомби», «мёртвыми внутри». Некоторые же пациенты считают, что эти лекарства действуют как «ступенька» к улучшению здоровья. Кто же прав?

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Антидепрессанты, известные как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), и популярные противотревожные препараты бензодиазепины помогают людям с депрессией развить чувство уверенности, оптимизма и веры в свою способность выздороветь. Однако некоторые пациенты жалуются на побочные эффекты: тошноту, головные боли, сонливость, головокружение, утомляемость, возбуждение, нервозность и слабость. Всё это может быть даже хуже, чем симптомы депрессии и тревоги.

Пациенты сообщали о бессоннице, сексуальной дисфункции, анорексии, галлюцинациях и суицидальных мыслях при приёме антидепрессантов. Кроме того, некоторые подобные лекарства повышают риск самоубийства.

Также исследования показывают, что некоторые антидепрессанты и успокоительные препараты вызывают привыкание. Эти лекарства выписываются на короткий период времени, до шести месяцев, но пациенты могут принимать их годами. Среди побочных эффектов отмены антидепрессантов выделяются головокружение, гриппоподобные симптомы, летаргия и нарушения сна. Есть данные также о психологических расстройствах, включая тревогу, возбуждение, приступы плача и раздражительность.

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Врачи могут принять последствия отмены антидепрессантов как возвращение симптомов депрессии и вновь рекомендовать эти препараты или увеличивать дозу. В результаты человек может ощущать себя в замкнутом круге, состоящем из симптомов, побочных эффектов, недомоганий и корректировок лекарств.

Национальный институт здравоохранения и передового опыта ухода рекомендует психотерапию для лечения симптомов депрессии и тревоги. Психотерапия — это основанный на фактических данных метод слушания и разговора для решения психологических и психосоматических проблем. Клиническая реальность для многих пациентов такова, что с ними не всегда консультируются по поводу их предпочтений в лечении и не всегда предлагают психотерапию.

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