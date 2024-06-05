Названы болезни, при которых человека могут ошибочно признать мертвым

В США 74-летняя жительница штата Небраска Констанс Гланц «ожила» после того, как в доме престарелых ее сочли умершей. Женщина не дышала, у нее не фиксировались жизненные показатели. Но в похоронном бюро выяснилось, что «умершая» Гланц жива. Как врачи могли допустить такую ошибку и при каких заболеваниях возможна «жизнь после смерти», «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ларисы Алексеевой.

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Специалист рассказала, что для того, чтобы отправить человека в морг, врач должен иметь на это следующие основания:

человек находится без сознания;

у него нет сердцебиения;

зрачки не реагируют;

нет дыхания и пульса.

— Врачи проверяют все. Если у человека не выявили дыхание, а через несколько часов он задышал, то это, вероятно, халатность людей, человеческий фактор, — предположила Алексеева.



Однако она отметила, что подобные случаи действительно происходят, и причиной тому может быть также состояние летаргического сна.

— У женщины могла произойти потеря сознания. Но также это мог быть и летаргический сон — состояние, которое длится дольше обычного (от нескольких часов до нескольких дней). В этом случае человека невозможно разбудить ни при каких обстоятельствах.



Однако, несмотря на отсутствие сознания, при летаргическом сне есть признаки дыхания и сердцебиения, — подчеркнула терапевт.

— Женщине очень повезло, что ее не успели похоронить и она все же очнулась. Некоторые люди могут находиться в летаргическом сне годами.



Также причиной «смерти» женщины, по мнению врача, могли стать психические заболевания:

биполярное расстройство;

депрессия;

стресс.

— Мы не знаем, но, может, человек был в угнетенном состоянии и готовился к худшему. Еще это могло быть побочное действие лекарственных препаратов или их передозировка, — считает Алексеева.



Другой случай «чудесного воскрешения» произошел в Москве. В октябре 2022 года в одном из столичных дворов врач скорой помощи констатировал смерть лежавшего на скамейке мужчины и накрыл его пакетом. В этот момент живой человек «воскрес» и ушел по своим делам. Анонимный автор популярного профильного Telegram-канала «Записки судмедэксперта» рассказал, что могло стать причиной врачебной ошибки и что такое летаргический сон.