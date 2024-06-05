Минздрав сообщил о новой глобальной эпидемии, нависшей над россиянами

В России стремительно растет людей, страдающих от ожирения. Это не только отражается на смертности населения, но и наносит экономический ущерб стране.

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Ожирение угрожает населению России. По данным Минздрава, ежегодно число людей с лишним весом в стране стремительно растет. За последние несколько лет число россиян с ожирением выросло до 2,5 млн человек.

Однако в Минздраве считают, что официальные цифры не отражают реальную картину, и на сегодняшний день проблемы с лишним весом испытывает каждый третий россиянин.

В результате ожирение приобретает проблему национального характера, поскольку не только сказывается на смертности населения, но и сказывается на экономике страны.

В то же время, люди с лишним весом не воспринимают ожирение как угрозу. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Так, оказалось, что заболеванием избыточный вес считают только 30% опрошенных.

Среди врачей этот показатель еще ниже и составляет всего 12%, хотя именно врачи должны информировать население об угрозе лишнего веса, отмечают в ведомстве.

Поскольку ожирение – это заболевание, влияющее на общее состояние человека и вызывающие патологии, укорачивающие жизнь, в Минздраве настаивают на необходимости выявлять пациентов из группы риска и правильно их маршрутизировать.

Отметим, согласно официальным данным, за последние четыре десятка лет число людей с лишним весом в мире выросло в три раза. При этом цифры растут не только среди взрослого населения, но и среди детей.

Например, ожирение выявлено у 7% детей в возрасте 5-9 лет.

Как ранее сообщала детский эндокринолог Дарья Губарева, ожирение у детей может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. В частности, дети с лишним весом чаще сталкиваются с оструктивнвм апноэ во сне, нарушением толерантности к углеводам и сахарным диабету второго типа, проблемами с артериальным давлением, повышением уровня холестерина в крови, чердечно-сосудистыми заболеваниями, а также неалкогольной жировой болезнью печени.

А по словам кандидата медицинских наук, хирурга, онкоуролога Марка Гадзияна, ожирение – фактор, мешающий достичь долголетия.