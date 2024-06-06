Депутат раскрыл число, сколько диспансеризация помогла выявить случаев болезней сердца

В прошлом году с помощью диспансеризации и профосмотров в России удалось выявить более 1,3 млн случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«По результатам 2023 года у нас впервые было выявлено более 1,3 млн случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы», – рассказал депутат.



По его словам, в прошлом году профилактические осмотры и диспансеризацию прошли 87,8 млн человек. Предполагается, что в этом году показатели будут выше – более 102 млн человек.

Также отмечается, что в рамках диспансеризации удалось выявить 170 тысяч случаев болезней органов дыхания и 134 тысячи случаев сахарного диабета. Не обошлось и без злокачественных новообразований – 63 тысячи случаев.