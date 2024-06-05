Почему появляются синяки на теле

Заслуженный врач РФ, главврач домодедовской больницы Андрей Осипов объяснил, откуда появляются неожиданные и необъяснимые синяки на коже, которые часто ассоциируется с незамеченными травмами.

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Как отметил специалист, иногда это может быть признаком серьезных заболеваний.

— Есть несколько достаточно серьезных причин. Например, заболевания печени, которые не диагностированы своевременно. В таких случаях нарушается свертываемость крови, то есть имеется склонность к пониженной свертываемости. А синяк — это кровоподтек, — объяснил врач.



Синяки на теле могут указывать на проблемы с печенью, нарушения свертываемости крови, воспалительные процессы или даже инфекционные заболевания.

— Также синяки могут быть объяснены заболеваниями крови, могут возникать при приеме некоторых лекарственных препаратов, о чем пациенты не догадываются. Это кроворазжижающие препараты, а также нестероидные противовоспалительные, которые используются для обезболивания, особенно у пациентов с заболеваниями суставов, — пояснил эксперт в интервью Regions.



Последняя причина — это инфекционные заболевания. У таких пациентов могут возникать синяки на теле. По-научному они называются геморрагией.

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