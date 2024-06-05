Подмосковные врачи спасли 10-месячного ребенка от удушья

Врачи Солнечногорской больницы спасли 10-месячного ребенка, который поступил в медицинское учреждение с признаками удушья и нарушения дыхания. Специалисты приняли решение провести экстренную бронхоскопию.

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— Всего манипуляция заняла пять минут. Под наркозом наши эндоскописты провели санационную бронхоскопию и удалили инородное тело, которое оказалось зеленым пластиковым цветком от детского конструктора — рассказал заведующий реанимационным отделением Александр Ерохин.



Дыхание ребенка в настоящее время полностью восстановлено, его здоровью ничего не угрожает. Пока ребенок находится под присмотром врачей.

Врачи напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра, особенно если у них есть доступ к мелким предметам. У детей может возникнуть желание попробовать их, передает издание «Вести Подмосковья».

С начала года в Подмосковье спасли почти 1,7 тысячи детей, появившихся на свет раньше срока. При этом 140 новорожденных были с экстремальной или низкой массой тела — менее 1,5 килограмма, передает 360.ru.

Медики Московского областного центра охраны материнства и детства спасли 13-летнюю девочку с двумя литровыми кистами яичников. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.