Диетолог рассказал, кому стоит воздержаться от употребления яиц

Куриное яйцо богато питательными веществами, которые необходимы для правильного функционирования организма. Однако не всем рекомендуется употреблять этот продукт. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», какой категории людей стоит отказаться от яиц.

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"Если у человека зашкаливает уровень холестерина в организме и есть атеросклеротические риски, то не нужно увлекаться яйцами", — предупредила эксперт.



Диетолог отметила, что при этом таким людям можно включить яйца в рацион два раза в неделю. Из-за того что в яйцах содержится много холестерина, ими не стоит увлекаться. Однако продукт скомпенсирован лецитином, из-за чего холестерин не оседает на стенках сосудов.

Также не стоит есть белок от яиц тем людям, которые страдают от подагры и камней в почках, добавила Соломатина.

В беседе с «ВМ» диетолог также сообщила, что люди, которые решили похудеть, должны включать в свой рацион яйца. Причиной тому эксперт назвала быстрое усвоение белка, долгое чувство сытости. Именно поэтому, чем больше белка потребляется, тем лучше идет процесс похудения.

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