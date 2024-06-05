Уфимские врачи помогли мужчине, который терял сознание при повороте головы

Врачи ГКБ № 21 провели операцию пациенту с синдромом Игла. В Минздраве Башкирии рассказали, как это было.

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У 39-летнего мужчины болела голова, он терял сознание при определенном повороте головы. Неприятные ощущения отдавали в ухо и горло. Помимо прочего, у пациента повышалось давление и учащалось сердцебиение.

Врачи сделали КТ и диагностировали мегастилоид – шиловидный отросток височной кости. Тогда было принято решение об оперативном вмешательстве. Мужчине разрезали шею и удалили лишнее. Симптомы у пациента исчезли, сознание он больше не теряет.