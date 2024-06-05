Кальций является одним из важных минералов для организма: он необходим для здоровья зубов и костей, мышц и нервов, защищает от воспалений. Как отмечают эксперты, при недостатке кальция организм истощает собственные запасы из костей.

Существуют различные причины дефицита этого минерала. К ним относятся несбалансированное питание, приём некоторых лекарств, гормональные проблемы, чрезмерное употребление кофе, дефицит витамина D. Слишком низкая физическая активность, заболевания почек или щитовидной железы также могут привести к недостатку кальция.

Дефицит может проявляться различными симптомами:

Мышечные судороги;

Покалывание в руках и ногах;

Проблемы с зубами;

Усталость;

Трудности с концентрацией внимания;

Остеопороз;

Выпадение волос или ломкость ногтей.

Чтобы избежать неприятных последствий, важно есть продукты, богатые кальцием. Это молочные продукты, такие как сыр, йогурт и молоко, зелёные овощи, такие как брокколи, капуста, руккола или шпинат, а также орехи, семена или травы, например, петрушка или укроп.