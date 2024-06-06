Исследование показало, насколько родители заблуждаются в вопросах детского диабета

Каждый второй россиянин (53%) заблуждается, считая, что диабет первого типа у детей вызван неправильным питанием или избыточным потреблением сладкого. Результаты исследования опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Исследование показало: каждый второй россиянин заблуждается, считая, что диабет первого типа у детей вызван неправильным питанием или избыточным потреблением сладкого (53%). Несогласие с этим утверждением выразили 37%, еще 10% затруднились с ответом. Мнения москвичей и петербуржцев на этот счет разделились поровну: 47% согласились с тезисом, 43% - нет", - говорится в сообщении.



Тем не менее, большинство опрошенных (74%) знают, что худые дети также болеют инсулинозависимым диабетом, только 13% полагают, что стройных эта болезнь обходит стороной. В целом, согласно данным исследования, 8 из 10 россиян (79%) в той или иной степени знакомы с проблемами больных сахарным диабетом первого типа, каждый пятый впервые услышал о таком заболевании в ходе опроса (20%). Уточняется, что 57% имеют поверхностное знание о заболевании, еще 22% ответили, что хорошо разбираются в этой теме.

Из результатов опроса следует, что назвать симптомы заболевания сумели около трети опрошенных (35%), еще 45% ответили, что не знают симптомы сахарного диабета первого типа у детей. Так, в представлении россиян, о болезни могут свидетельствовать такие симптомы как: сильная жажда, сухость во рту (13%), быстрая утомляемость (8%), набор веса (6%) и обмороки (5%). О том, как помочь больным инсулинозависимым диабетом при потере сознания, россияне осведомлены чуть лучше, чем о симптомах заболевания: содержательные ответы дали 51%, еще 43% не знают, как помочь, затруднились с ответом 6%. Наиболее популярными народными рекомендациями стали: дать "быстрые" углеводы (27%), вызвать скорую помощь (21%), вколоть инсулин (15%).

В ходе опроса выяснилось, что одинаково знакомы с темой россияне разного достатка (78-80%) и уровня образования (72-80%). При этом отмечается, что не играет роли и место проживания: в Москве и Санкт-Петербурге о диабете первого типа в разной степени осведомлены 79%, в селах - 80%. О сахарном диабете первого типа у детей женщины осведомлены лучше мужчин (86% vs. 72%). Пик информированных приходится на самое младшее поколение - 87%: каждый четвертый зумер хорошо знает о заболевании (25%), 62% наслышаны о нем без подробностей. Доля хорошо разбирающихся в этом заболевании наиболее низкая среди миллениалов - по 15% в группе "старших" и "младших" миллениалов, а наиболее всего высоко осведомленных в самой возрастной группе (рожденные до 1947 года) - 13%.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 25 мая 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.