Стоматолог назвал наиболее популярные причины образования кариеса

Кариес — одна из самых распространенных проблем в стоматологии. Врач-стоматолог Илья Антонов рассказал, почему возникает эта проблема.

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Эксперт объяснил, что зуб подвергается постоянным химическим и физическим воздействиям, которые разрушают поверхность эмали, делая ее проницаемой для бактерий.

Так, часто кариес возникает при употреблении кисло-сладких напитков. Из-за них оболочка зуба становится пористой, туда легко проникают бактерии. Также часто возникает кариес при употреблении соленой пищи.

Третьим фактором который приводит к быстрому образованию кариеса, можно считать курение. Причем курение вейпов более вредно для зубов, чем курение обычных сигарет. Создается идеальная среда для образования кариеса, который появится из-за вредной привычки буквально за 1,5–2 года, передает aif.ru.

В свою очередь стоматолог Алексей Антипенко добавил, что при появлении проблем с зубами не стоит затягивать с обращением к врачам. Стоматологи проводят лечение с использованием обезболивающих, что делает этот процесс комфортным и безболезненным, передает «Царьград».

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