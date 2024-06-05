Врач назвал четыре признака укуса заразного комара

Врач Поздняков: признаками укуса заразного комара могут быть лихорадка и сыпь. Комары могут быть переносчиками опасных болезней — например, туляремии и лихорадки Западного Нила. Распространяется инфекция просто: комар кусает больного человека, напитывается заражённой кровью, а при укусе другого заражает и его. Вот как понять, что вы стали жертвой заразного комара.

© unsplash

Как распознать укус заразного комара

Понять, что вам попался опасный комар, можно по четырём признакам, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков. Важно: все они проявляются не сразу, а через несколько дней и даже недель после укуса.

Вот что должно насторожить:

Лихорадка. Как правило, она начинается по прошествии нескольких дней. Явные изменения в местах укусов: нагноения, изменения кожи, появление язв, выделения из ранок. Увеличение регионарных лимфатических узлов. Сыпь. Она появляется через несколько дней после укуса.

Как избежать укуса заразного комара

Случаи заражений от комаров в России единичны, сказал врач в беседе с изданием «Доктор Питер». По его словам, чем южнее обитают комары, тем больше вариантов заразы они могут передать. Так что если вы едете в такие места, нужно обязательно пользоваться репеллентами, добавил он.

Ранее аллерголог-иммунолог Наира Полякова рассказала «Секрету», что делать, если после комариного укуса у вас началась аллергия.