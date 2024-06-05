Врач предупредил о связи депрессии с ожирением

Склонность к депрессии прослеживается у половины пациентов, имеющих предрасположенность к ожирению, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Наталья Мокрышева в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«50% пациентов, склонных к ожирению, склонны и к депрессии. Это особый психотип, особое строение психики человека. У нас, например, в центре эндокринологии каждый пациент, который приходит на чекап, прежде всего идет к психологу. Мы определяем психотип, смотрим к какому типу он относится, какие методы воспринимает. И потом психологическая корректировка, снятие определенных якорей, конечно, улучшают перспективу пациента», – сказала Мокрышева.



Она добавила, что проблемой ожирения должна заниматься междисциплинарная команда врачей, среди которых – психолог, эндокринолог и диетолог.