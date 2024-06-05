Хирурги из Подольска удалили тератому у 34-летней пациентки в виде черепа

Хирурги из Подольска провели операцию у 34-летней местной жительницы, у которой обнаружили немаленькую кисту в яичнике. Внутри образования врачей ждал сюрприз в виде несформированного черепа с дополнениями. Подробнее о том, что обнаружили врачи, — далее в материале.

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Что обнаружили подмосковные врачи

К медикам в Подольске обратилась местная жительница, у которой после обследования обнаружили кисту. Причём не обычное новообразование, а тератому, которая появляется из эмбриональной ткани и может содержать что угодно — от зубов и волос до глаз.

В тератоме пациентки обнаружили зачатки костей черепа с волосами и жиром. Врачам удалось провести бережную операцию по удалению новообразования. Они сохранили здоровую ткань яичника, и в будущем пациентка сможет без проблем иметь детей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Тератома у младенца

Такие удивительные новообразования могут появиться в любом возрасте, что доказал случай новорождённой жительницы Санкт-Петербурга. Ей в первый же день удалили кисту в половину её веса. Подробнее об этом можно почитать здесь.