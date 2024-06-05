Какие продукты опасны при аллергии на пыльцу деревьев? В списке даже морковь
Врач Станкевич: при аллергии на пыльцу деревьев нельзя есть морковь. Наступило лето, а значит, можно наслаждаться долгожданным теплом и солнцем. Но лето — ещё и период активного цветения, и поэтому аллергикам расслабляться никак нельзя. Прежде всего, опасность представляют такие деревья, как берёза, сосна, дуб, тополь и лиственница, но есть ещё и перекрёстные аллергены. Последние оказались популярными продуктами.
Перекрёстные аллергены
Это раздражители, которые имеют схожее строение и состав с истинными аллергенами, рассказала РИАМО директор по лабораторной медицине и производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.
По её словам, это многие привычные для нас продукты, которые никак не связаны с самим деревом. Среди них:
- Морковь;
- Фундук;
- Яблоки;
- Персики;
- Арахис;
- Помидоры;
- Картофель;
- Киви;
- Бананы;
- Некоторые другие косточковые фрукты и ягоды.
Плюс аллергики часто забывают о пшенице. Это самый настоящий истинный аллерген. Поэтому булочки, квас и пиво под запретом.
Витамины от аллергии
Ранее врач-диетолог Дмитрий Семирядов рассказал, что проявление аллергии помогут усмирить:
- Витамин С;
- Витамин D;
- Селен;
- Омега-3 жирные кислоты.
Чем именно они помогут аллергикам, можно узнать тут.