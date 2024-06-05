Врач Станкевич: при аллергии на пыльцу деревьев нельзя есть морковь. Наступило лето, а значит, можно наслаждаться долгожданным теплом и солнцем. Но лето — ещё и период активного цветения, и поэтому аллергикам расслабляться никак нельзя. Прежде всего, опасность представляют такие деревья, как берёза, сосна, дуб, тополь и лиственница, но есть ещё и перекрёстные аллергены. Последние оказались популярными продуктами.

Перекрёстные аллергены

Это раздражители, которые имеют схожее строение и состав с истинными аллергенами, рассказала РИАМО директор по лабораторной медицине и производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

По её словам, это многие привычные для нас продукты, которые никак не связаны с самим деревом. Среди них:

Морковь;

Фундук;

Яблоки;

Персики;

Арахис;

Помидоры;

Картофель;

Киви;

Бананы;

Некоторые другие косточковые фрукты и ягоды.

Плюс аллергики часто забывают о пшенице. Это самый настоящий истинный аллерген. Поэтому булочки, квас и пиво под запретом.

Витамины от аллергии

Ранее врач-диетолог Дмитрий Семирядов рассказал, что проявление аллергии помогут усмирить:

Витамин С;

Витамин D;

Селен;

Омега-3 жирные кислоты.

Чем именно они помогут аллергикам, можно узнать тут.