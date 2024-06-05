$88.76-0.6296.56-0.31
Войти в почту

Какие продукты опасны при аллергии на пыльцу деревьев? В списке даже морковь

Врач Станкевич: при аллергии на пыльцу деревьев нельзя есть морковь. Наступило лето, а значит, можно наслаждаться долгожданным теплом и солнцем. Но лето — ещё и период активного цветения, и поэтому аллергикам расслабляться никак нельзя. Прежде всего, опасность представляют такие деревья, как берёза, сосна, дуб, тополь и лиственница, но есть ещё и перекрёстные аллергены. Последние оказались популярными продуктами.

Перекрёстные аллергены

Это раздражители, которые имеют схожее строение и состав с истинными аллергенами, рассказала РИАМО директор по лабораторной медицине и производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

По её словам, это многие привычные для нас продукты, которые никак не связаны с самим деревом. Среди них:

  • Морковь;
  • Фундук;
  • Яблоки;
  • Персики;
  • Арахис;
  • Помидоры;
  • Картофель;
  • Киви;
  • Бананы;
  • Некоторые другие косточковые фрукты и ягоды.

Плюс аллергики часто забывают о пшенице. Это самый настоящий истинный аллерген. Поэтому булочки, квас и пиво под запретом.

Витамины от аллергии

Ранее врач-диетолог Дмитрий Семирядов рассказал, что проявление аллергии помогут усмирить:

  • Витамин С;
  • Витамин D;
  • Селен;
  • Омега-3 жирные кислоты.

Чем именно они помогут аллергикам, можно узнать тут.

Болезни и лекарства
Видео